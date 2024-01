Vídeo: Integrantes de dois grupos da Carreta Furacão 'saem na mão' | A TARDE

O público que acompanhou a 'carreta furacão' em Pará de Minas, cidade que fica no Centro-Oeste do estado mineiro, presenciou uma briga histórica. Os personagens de duas carretas diferentes se encontraram na Rua Presidente Vargas, na noite do último dia 20, e travaram uma batalha épica durante as coreografias.

As imagens mostram o momento em que Luigi, Mario, Fofão e Ben 10 lançavam passos quase sincronizados. No entanto, em determinado momento, se bateram com o Chaves, o Goku e o Patati, integrantes de outra 'carreta furacão'.

Em determinado momento, os personagens se estranharam. E enquanto as canções tocavam, começaram a trocar agressões. O vídeo revela que o estopim para a violência envolveu um soco dado pelo Chaves no Luigi.

A ocorrência não foi registrada na Polícia Militar.

Veja o vídeo: