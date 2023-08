Vídeo: jovem de 18 anos diz que matou mulher "por diversão"

Um jovem de 18 anos suspeito de matar Nilza Costa, de 62 anos, disse que cometeu o crime "por diversão", durante depoimento dado após ser preso pela polícia de Frutal (MG) na quinta-feira, 3. O corpo da vítima foi encontrado enterrado no jardim de sua casa, em Barreto, no interior de São Paulo. A motivação do crime é investigada pelas autoridades.

Leonardo Silva se apresentou como travesti, foi acolhido por Nilza durante meses e morava nos fundos da sua residência. Ele vai responder por latrocínio, que é enquadrado como roubo seguido de morte.

Na hora de ser encaminhado para o carro da polícia, o jovem sorriu e disse que foi motivo por vingança. "Um pouco [de vingança], e diversão também".

Reprodução / Redes Sociais

"Tava [com raiva], por muitas coisas. Vocês vão descobrir. A minha vida é uma série", acrescentou Leonardo Silva. A investigação ainda irá apontar quando a mulher foi morta pelo suspeito.