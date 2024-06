Vídeo mostra detroços de avião que caiu em Santa Catarina | A TARDE

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina (CBMSC) divulgou imagens da operação de resgate das vítimas daqueda de um avião no interior do estado, entre os municípios de Garuva e Itapoá. Duas pessoas morreram no acidente aéreo.

O local onde o avião caiu se tratava de um local de difícil acesso, que só era possível acessar, até certo ponto, com veículo 4X4. De acordo com o CBMSC, por causa da complexidade, foi montada uma base de operações junto de uma residência de um morador local que, inclusive, auxiliou as equipes do CBMSC a encontrar a equipe da Força Aérea Brasileira (FAB), por via terrestre. Os corpos foram retirados do local e ficaram aos cuidados da Polícia Científica.

Em vídeo circulado nas redes sociais, é possível ver os bombeiros atuando na retirada de vegetação e resíduos do avião para facilitar no resgate das vítimas. Confira imagens e o depoimento do 2º sargento Felipe Lucena Bitencourt, do CBMSC abaixo:





Reprodução | Daylimontion

