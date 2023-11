Vídeo: Motorista de aplicativo persegue suspeito de assaltar mulher | A TARDE

Um homem suspeito de assaltar uma mulher minutos antes dela entrar em um carro de aplicativo foi preso. O suspeito foi perseguido por um policial reformado chamado de Jacks William, que dirigia o carro na noite da última quarta-feira, 1, em Curitiba (PR). Toda ação foi registrada por uma câmera de monitoramento instalada no interior do veículo.

O veículo trafegava pela rua do bairro Xaxim, quando a passageira que aguardava o motorista entrar no carro e disse ter sido assaltada segundos antes. “Um carro me assaltou, moço. Vai atrás dele, por favor”, pede a mulher. O carro do suspeito era um Chevrolet Monza.

Enquanto perseguia o homem, o motorista de aplicativo acionou a Polícia Militar (PM). “Ela foi assaltada e estou seguindo o veículo, que está indo sentido Linha Verde”, descreve.

“[…] Um dos indivíduos está passando por mim agora. Um vai subir a [rua] Brigadeiro Franco. Está entrando na rua da favela”, diz o motorista. Em poucos segundos, uma viatura da Polícia Militar aparece na rua onde um dos suspeitos entrou, e a câmera registra o momento em que ele é detido pelos agentes. O intervalo de tempo entre o início da perseguição e o momento em que o homem foi preso é de exatamente 12 minutos.

O homem foi reconhecido pela vítima. O celular roubado não foi recuperado, mas o automóvel do suspeito, que tem vários débitos, foi apreendido.

Veículo trafegava pela rua do bairro Xaxim Reprodução