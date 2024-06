Vídeo: padre morde braço de fiel durante briga em missa | A TARDE

Uma missa em uma igreja católica terminou com algumas pessoas na delegacia após uma confusão durante a comunhão. Em um vídeo, é possível ver o momento em que o padre morde o braço de uma fiel que tentava receber a hóstia.

O fato ocorreu no último domingo, 19, na Igreja Católica de São Tomás de Aquino, na Flórida, Estados Unidos. A mulher informou à polícia que a discussão começou quando ela tentou receber a comunhão e foi impedida.

"Ele não me deu a hóstia. Não sei se foi por causa da minha roupa ou algo que eu disse", contou a mulher em um vídeo registrado pela câmera corporal da polícia.

Na delegacia, o padre apresentou uma versão diferente. Ele disse que a mulher participou da missa das 10h, mas parecia não conhecer o procedimento correto para receber a comunhão, por isso negou a hóstia. De acordo com ele, a mulher voltou em outra missa e tentou novamente receber a comunhão.

A mordida teria ocorrido quando a mulher tentou pegar a vasilha com as hóstias da mão do padre. Ele afirmou à polícia que estava protegendo o sacramento, considerado o corpo de Cristo.

"Não estou julgando você. Estou perguntando: 'Você se confessou depois da missa?' Se não se confessou, não posso lhe dar a comunhão. Eu mordi ela. Não nego isso. Estava me defendendo e protegendo o sacramento", disse o padre no vídeo.





Divulgação / Redes Sociais

