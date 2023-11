Vídeo: PM reage a assalto e mata por engano dono de moto de luxo | A TARDE

Um policial militar de folga atirou e matou o dono de uma moto de luxo por engano ao reagir a um assalto, na cidade de São Paulo. O militar percebeu o roubo em frente a um prédio no Morumbi e atirou também em três assaltantes, dois deles morreram.

O dono da moto foi identificado como Dennis Roberto Picolli Ramos, de 53 anos. Ele pilotava uma moto BMW de mais de R$ 70 mil com a esposa na garupa, quando foi surpreendido por quatro assaltantes na entrada da garagem do prédio em que morava.

O PM percebe toda ação criminosa e desce da moto efetuando disparos contra os criminosos. As imagens mostram Denis sendo baleado no peito após agredir um dos criminosos caídos no chão com chute e golpes de capacete.





Para a diretora do DHPP, Ivalda Aleixo, o PM de folga pensou que a vítima estava sendo agredida. "Ele vê alguém sendo agredido e imagina que o agressor é um dos assaltantes e ele atira, mas na verdade era o contrário, a própria vítima o dono da moto. Ele já conversou com a gente, a arma foi apreendida e as imagens deixam claro o que aconteceu”.



