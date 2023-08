Vídeo: 'Samurai' usa espada japonesa para evitar furto de bicicletas

Armado com uma katana, uma espada japonesa, Alisson D'jean, um fisioterapeuta autointitulado "Samurai de BH", afugentou três indivíduos que estavam tentando roubar bicicletas de um condomínio no bairro Santo Antônio, localizado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

O incidente ocorreu em 13 de agosto, mas o vídeo tornou-se viral nas mídias sociais na sexta-feira passada, em 25 de agosto.

As câmeras de segurança do edifício registraram o momento em que Alisson e o síndico desceram até a portaria. Ali, Alisson começou a perseguir os suspeitos com a katana em mãos. O trio conseguiu escapar, abandonando as bicicletas na rua. Felizmente, ninguém saiu ferido.

Em uma postagem feita nas redes sociais, o "Samurai de BH" esclareceu que não era proprietário de nenhuma das bicicletas e, na verdade, nem possuía uma. Ele explicou que seu objetivo era impedir mais um roubo, já que esse tipo de crime ocorreu quatro vezes no prédio.

"Minha preocupação não era retornar as bicicletas. Eu nem tenho bicicleta. Andei uma vez há 5, 6 anos atrás", disse.

É importante lembrar que a Polícia Militar orienta a não reagir em situações desse tipo.

Confira o vídeo da ação:

Reprodução | Redes Sociais