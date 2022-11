Festival Radioca chega à sexta edição neste fim de semana

"A música que você ainda vai ouvir". Não é por acaso que este é o já consagrado lema do Radioca, um dos principais festivais de música de Salvador: ao longo de suas cinco edições anteriores, o evento conseguiu reunir de forma natural talentos já consagrados do cenário com nomes em ascensão, fazendo uma mistura que aponta os caminhos do universo musical brasileiro e, de quebra, ainda dá uma importante plataforma a artistas iniciantes ou em trajetória de reconhecimento.

Agora, depois de dois anos longe do público por conta da pandemia, o Radioca está de volta neste fim de semana para a sua sexta edição — e, desta vez, em um novo cenário: a Fábrica Cultural, espaço multiartístico localizado no bairro da Ribeira e colado a algumas das vistas mais belas de Salvador. Serão dois dias de festival, com 12 shows que reúnem nomes de diferentes estilos e contextos, desde a tradição sagrada do Ilê Aiyê até as influências indie e as composições irreverentes da carioca Ana Frango Elétrico.

"A gente acredita muito na ideia de criar um ambiente onde se respira música, meio que emulando ali um universo no qual a gente gostaria de viver", afirma Carol Morena, produtora cultural e coordenadora/curadora do Radioca.

"Nosso grande objetivo no festival é apresentar música nova para as pessoas; temos uma curadoria muito voltada para artistas novos ou emergentes. Mas claro que, no meio disso, também gostamos de homenagear artistas que já têm uma carreira mais longeva. Então fazemos essa mescla: artistas que acreditamos, sempre diferentes sonoramente, pois temos a preocupação de fazer um festival que não tem só um estilo musical", acrescenta a produtora.

Encontros

Um dos principais destaques da sexta edição do Radioca acontecerá no domingo (13), com a apresentação de Russo Passapusso e Antônio Carlos & Jocafi. O trio, que traz a combinação do vocalista e frontman da BaianaSystem com a lendária dupla de cantores e compositores baianos, se apresentará junto pela primeira vez e apresentará músicas do álbum Alto da Maravilha, lançado em conjunto pelo trio esta semana.

Russo se define como fã incondicional de Antônio Carlos e Jocáfi desde que conheceu o trabalho da dupla. "Quando eu ouvi um disco de Antônio Carlos e Jocáfi pela primeira vez, eu fui teletransportado, o mundo girou. As letras pareciam que estavam falando diretamente comigo", afirma o músico, que não esconde a animação de trabalhar com seus ídolos.

"Desde o dia em que começamos a falar do arranjo [das novas músicas] até agora, só falamos de composição e música o tempo todo. Eles são compositores de alma, é caneta, é poesia, é sinopse da vida e vamos lá", conclui.

A dupla responsável por sucessos como Você Abusou e Jesuíno Galo-Doido, por sua vez, também só tem elogios ao vocalista da BaianaSystem e à dinâmica de trabalho que se instaurou no trio. "É uma sensação de renovação, de muita alegria, por fazer música com os jovens", declara Jocáfi.

"Isso renova a vida da gente, a letra, a maneira de cantar, a música, as melodias, tudo isso é inusitado pra nós", brinca o compositor.

Múltiplas camadas

Nem só de música vive o Radioca, entretanto: a sexta edição do festival foi oficialmente inaugurada com um curta em realidade virtual (VR) intitulado Como é que (cac)tu-tá? Radioca 360º VR com Ana Barroso. A produção, dirigida pelo cineasta Alan dos Anjos, é protagonizada — como o próprio título já revela — pela atriz, cantora e compositora conquistense Ana Barroso, que também é uma das atrações do festival.

Unindo música, teatro e cinema ao som de duas canções da compositora, o curta tem o objetivo de saudar o público de volta ao Radioca e fazer uma simples pergunta: "como vocês estão?". O curta pode ser assistido gratuitamente no canal do Radioca no YouTube.

"Por conta da pandemia e dessa transição do virtual para o real, fizemos essa tentativa de fazer uma costura desse meio-tempo", revela Ana.

"É interessante porque dialoga com o festival, tanto no chamariz do 'cuidar do olhar' quanto no próprio título do curta, em que nós perguntamos como é que as pessoas estão. É algo que também está na letra de Cacto [uma das músicas destacadas na produção], então a gente entendeu que existia uma dramaturgia que se comunicava com o festival, um lugar de encontro", afirma.

Outro destaque da sexta edição do Radioca é o grupo baiano/pernambucano A Trupe Poligodélica, que mistura o ar teatral das influências tropicalistas com referências do rock progressivo e da música tradicional nordestina. Fellipe Melo, baterista da banda, afirma que o público do festival pode esperar uma apresentação de muito alto astral no sábado (12).

"A gente tem algumas músicas mais introspectivas, mas para esta apresentação, por ser um show à tarde, preparamos uma performance mais solar, mais aberta e mais para cima", explica Fellipe, que vê a participação no festival como uma conquista, mas mantêm os pés no chão.

"Tocar no Radioca, um festival com muita gente muito boa, que já tá aí na estrada há algum tempo, é uma realização. Mas segunda-feira a gente volta pro estúdio pra ensaiar e pra trabalhar, porque eu sinto que nada disso tá vindo à toa, a gente tem trabalhado bastante para que as coisas aconteçam", celebra.

A sexta edição do Radioca acontece neste sábado (12) e domingo (13), a partir das 14h30; além dos artistas acima citados, o festival terá ainda apresentações de Otto, Mariana Aydar, Luísa e os Alquimistas, Alessandra Leão, Zé Manoel, Bixarte e BAGUM & Vandal — as apresentações ocorrem em dois palcos, em horários alternados para que o público possa acompanhar o máximo possível das atrações.

A programação do festival pode ser conferida no Instagram @radioca ou no site oficial do evento. Os ingressos custam R$25/50 por dia, ou R$45/90 para o passaporte dos dois dias, e podem ser adquiridos na plataforma Ingresso Live.

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.