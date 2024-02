“Abertura histórica”, comemora presidente da Saltur | A TARDE

“Tivemos essa abertura histórica do carnaval”, assim definiu o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington. Com apresentações de Ivete Sangalo, além de encontro de trios com Baiana System, Carlinhos Brown e o grupo afro Ilê Ayê, a folia moles a foi aberta oficialmente nesta quinta-feira, 8, na Praça Castro Alves.

“Esse ano, com pré-carnaval histórico, Fuzuê com recorde de público e o Furdunço, nem se fala com aquele final fantástico com Baiana System. […]. Hoje tivemos encontros históricos que talvez nunca mais aconteça”, disse ao portal A Tarde, no Camarote Brahma, localizado no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

Para Edington, os festejos desse ano tem potencial para que fique marcado na história da capital baiana.

“Estou muito feliz. O nosso carnaval começou na Praça Castro Alves, onde tudo começou. Certamente, juntos, vamos fazer o maior carnaval da história da história da cidade”, concluiu.