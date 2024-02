Afrocidade se divide entre Salvador e Piauí e canta com Marina Sena | A TARDE

A cantora Marina Sena vai se apresentar no Carnaval de Salvador no domingo, 11, às 17h. O grupo se divide entre apresentações em Salvador e Piauí.

Nesta quinta-feira, 8, o grupo comandou um trio pranchão sem cordas no circuito Osmar, do Campo Grande até a Praça Castro Alves. Nesta sexta-feira, 9, o show será no Palco Multicultural, na Praça Municipal.

Já no domingo, 11, o grupo terá duas apresentações. Às 1h30, o show será no Palco Salvador Capital Afro, na Praça Castro Alves. Às 17h o grupo volta ao Palco Multicultural, onde recebe Marina Sena.

No dia seguinte, o Afrocidade embarca para Teresina, no Piauí, onde se apresenta no Carnaval da cidade. Encerrando a maratona, o grupo se apresenta no trio da Sufotur sem cordas no Circuito Dodô, da Barra até a Ondina.