Allane Lopes revela inspiração em Anitta para o Carnaval de 2024 | A TARDE

Allane Lopes, cantora soteropolitana e ex-membro do grupo Cueca Branca, está pronta para iluminar o Carnaval de Salvador mais uma vez. Este ano, sua inspiração vem da Anitta, artista que ela admira profundamente. Junto com a estilista Marta Kaever, Allane desenvolveu a coleção "Deusas do Universo", que captura a essência e a energia da festa carnavalesca.



O tema do Carnaval da Bahia 2024 é "Energia é Ancestral", uma homenagem às raízes e tradições que impulsionam essa celebração única. Allane Lopes, conhecida por suas performances vibrantes, desfilará nos circuitos principais da festa com figurinos deslumbrantes inspirados nos looks de Anitta. Com a assinatura de Marta Kaever, esses trajes prometem cativar o público e elevar ainda mais o espírito festivo do maior carnaval do planeta.

“Anitta sempre foi uma referência para mim, e esse ano decidi homenageá-la, utilizando figurinos que se remetem às produções que ela utilizou nos ensaios pré-carnavalescos, quando homenageou as Escolas de Samba”, explica a cantora soteropolitana.

A ideia e intenção de Allane tomaram forma quando encontrou a renomada estilista Marta Kaever, proprietária do ateliê Marta7Arts, que atua juntamente com sua filha Bella Kaever, e então produziram a coleção intitulada “Deusas do Universo”, que traz os elementos do universo e a figura feminina como centro de toda produção. Cada figurino terá referência a uma deusa e levam os nomes de: Deusa Vênus; Deusa do Sol; Deusa das Águas; e Deusa das Estrelas Rosas.

“Gostei muito de participar dessa produção, cada ano que passa me encanto mais com os nossos clientes e com as ideias que surgem no carnaval”. Enfatiza Bella Kaever.

“Uma curiosidade para essa coleção de Allane, é que em nosso acervo tem uma bota dourada e nunca coube em nenhuma das interessadas, mas agora encontramos a Cinderela que irá estrear nossa peça no Carnaval de Salvador”. Conta Marta Kaever.

Allane conta também que está empolgada e feliz com toda a produção, e que será uma honra poder homenagear Anitta na maior festa de rua do mundo. “Estou confiante de que serão apresentações lindas, com uma produção belíssima e no nível do brilhantismo que o Carnaval de Salvador merece, pois a nossa Energia é Ancestral.”