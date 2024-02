Altos índices de sífilis e diarréia acendem alerta na saúde | A TARDE

A secretária de saúde do estado, Roberta Santana, realizou um balanço dos três primeiros dias do Carnaval. Ela esteve ao lado do governador Jerônimo Rodrigues e outros secretários e apresentou alguns números das ações realizadas nos circuitos.

Segundo a secretária, houve rdução nas ocorrências hospitalares,, em torno de 50, a maioria encaminhada para o Hospital Geral do Estado. O tempo médio de hospitalização tem sido de dois dias.

Destaque também para o trabalho de prevenção nos circuitos. Além da distribuição de 500 mil preservativos, Roberta Santana ressalta a realização de 4,2 mil testes para detecção de infecções sexualmente transmissíveis (IST´s), com 71 casos positivos, a maioria para sífilis, além de cinco detecções de HIV.

"É um alerta para a gente", disse a secretária, que também acionou a Vigilância Sanitária por conta de outro dado preocupante. “O que tem chamado atenção pra gente são as diarreias. A gente tem notado um número muito grande de clínica médica, a gente chamou a vigilância pra gente monitorar, porque é algo que já chama atenção da gente pelo número de ocorrências".