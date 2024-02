Anitta, GG, Bell e mais: Confira programação desta sexta de Carnaval | A TARDE

Hoje tem mais Carnaval em Salvador! O segundo dia da folia nesta sexta-feira, 9, terá mais artistas de peso para agitar as multidões, entre eles Anitta, Bell Marques, Claudia Leitte, Daniela Mercury, Léo Santana e Timbalada.

As atrações já começam desde 14h30 no Circuito Dodô (Barra/Ondina), mas também terão a opção de desfilar no Circuito Osmar (Campo Grande) a partir de 17h, além do Batatinha (Pelourinho) às 16h.

Veja abaixo a programação desta sexta carnavalesca:

Circuito Dodô (Barra/Ondina)- A partir de 14h30

Trio Fitdance

Trio Rafa e Pipo

Trio Daniela Mercury

Trio Aline Rosa

Trio A Dama

Vumbora (Bell Marques)

Nana (Léo Santana)

Fissura (Tomate)

Tô Ligado/Baby Léguas (O Kannalha)

Blow Out (Claudia Leitte)

Trio Psirico

Eu vou (Annita)

Trio Pipoca do Cheiro (Papazoni)

Trio Baby do Brasil

Siri com Todi (sem cordas) - Chica Fé

Agrada Gregos (Carla Cristina)

Timbalada

TikTok by Nu Outro (Banda Didengo com Pedro Sampaio/ É o Tchan/ Banda Eva)

Trio Solange Almeida

Trio Oh Polêmico

Trio Pagodart

Bloco dos Vaqueiros (Taty Vaqueira, Jaldo Rodrigues, Rasga Tanga, Barões da Pisadinha, Walfredo, Luisinho, Paulo Pires, Grego, Luana Magalhães, DJ Keverson Costa, Samuel Cesinho)

Trio de Jau

Trio Banda TH

Trio Filhos da Bahia

Trio Thiago Aquino

Projeto a Cor da Bahia (Jefinho Love Light)

Trio do Kannario

Bahia de Todos os Encantos (projeto especial Comcar)

Trio Comcar 1

Circuito Osmar (Campo Grande)- A partir de 17h

Trio Berguinho

Pipoca de Saulo

Os Turunas

Nonato Sanskey

Zeu Lobo Alcatéia Bando Coletivo Pelourinho

Banda Ruy Tapajós

Pínauna Power

Samba de Ladainha

Os Eficientes

Grupo Pé de Lata

Corrupío

Arca do Axé

Marquinhos Café

Tio Barnabé

Los Cuatro Baile de Máscaras

Aline Ataíde

Som do Sisal

Máquina do Tempo - De Volta Aos Anos 70, 80 e 90

Rikk Parter

Filomena Bagaceira

Isqueminha

Os Mortalhas

Vitrolab

Projeto Especial Escolinha de Música Irmãos Macêdo (Banda Armadinho Dodô e Osmar e Banda Emim)

Juan e Ravena

Trio Parangolé

Trio Lá Fúria

Trio Àttooxxá

Trio Alexandre Leão

Trio Rumpilezz (Orkestra Rumpilezz)

Trio Fantasmão

Polimania

Escandurras

Trio O Poeta

Trio Chicana

Trio Guig Ghetto

Trio CBX

Trio do Reggae (Isaac Gomes e Convidados)

Luciano Calazans

Exclusiva do Samba (Natália Magno/Sanduba/Samba de Nêgo/Mania de Ser/Lazáro Bigode/Paulinho Sucesso/Naiá Camargo/De Outra Forma)

Bloco dos Servidores (Samba do Pretinho)

Alvorada (Vou Pro Sereno/Roberto Mendes/Grupo Movimento/Burugundun)

Reduto do Samba

Olodum

Filhos de Marujo (Banda Viola de Marujo e convidados)

Samba Popular

Cortejo Afro

As Transformistas

Soweto

Big Bloco Gueto (BBG) (Negão Davi Samba do Mulheré)

Millenar

Os Negões (Banda Afro Os Negões e Conviados)

Clube do Samba na Avenida

Circuito Batatinha (Pelourinho) - A partir das 16h

Eterna Juventude

Amigos do Babá

Samba Bombocado

Toaê

Jogo do Ifá

Arca do Axé

Corisco

Reggae Axum - Banda Kebra Nagast

Dandara

Agbara

Afro Liberdade

Palafitas

Bloco Araye

Namandu Nosso Planeta

Filhos de Oxalá

Bloco Muncun G

Afoxé Preto Velho

Filhos de Jagun

Relíquias Africanas

Bloco de Índios Tamoios

Ijexá da Bahia

Afoxé Filhos de Onira

Jaké