Após show no BBB, buscas por Xanddy Harmonia crescem em streaming | A TARDE

O carnaval começou oficialmente nesta quinta-feira, 8, mas o clima carnavalesco tomou conta da casa mais vigiada do Brasil na última semana. Xanddy Harmonia se apresentou no BBB 24 na quarta-feira, 31, e mostrou todo o seu repertório para os participantes e para os telespectadores.

Foi a primeira vez que o cantor se apresentou no reality show da TV Globo. Como resultado, as buscas pelo seu nome no Spotify tiveram um aumento de 347% nas 48 horas seguintes à apresentação. Já o seu perfil na plataforma teve um crescimento de 194%, e as faixas tiveram um aumento de 73%.

Quem também se apresentou no BBB foi Gloria Groove, que levou ao palco os hits Bonekinha, Radar, Leilão e outros. A cantora também cresceu no mesmo período em 93% nas pesquisas pelo seu nome, 64% pelo seu perfil e 30% por suas músicas no Spotify.