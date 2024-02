Banda Erê Ilê Ayê hoje no Carnaval das Crianças | A TARDE

A beleza da banda mirim do mais belo dos belos vai colorir a segunda-feira (12) do Carnaval das Crianças. A banda Erê Ilê Ayê se apresenta no mesmo dia do Bailinho da Stripulia e e bailinho do Canela Fina, no Parque Costa Azul. O projeto tem o patrocínio do Bahiagás, Embasa e Governo do Estado da Bahia.

O evento na abertura deste domingo (11) nem a chuva atrapalhou a alegria das crianças e adultos que estavam no local. A diversão ficou por conta de Espaço musical com o Carnava dos Bichos, Atila e Rádio Lele e o Bloquinho de Tio Paulinho. Amanhã, terça-feira (13) terá Grupo Pé de Lata, Strifolia no Carnaval do Stripulia. O projeto termina com Bloquinho de Tio Paulinho

Nos dias do Carnaval das Crianças os pequenos podem participar gratuitamente de oficinas, teatro, música, parque infantil além de atuvidades lúdicas voltadas para toda família.

A ideia é transformar, durante três dias, o Parque Costa Azul em um ambiente de lazer para as famílias, dando a elas a oportunidade de vivenciarem com seus filhos os espaços públicos da cidade.

Programação:

Segunda-feira – dia 12

15h– Banda Erê Ilê Ayê

16h - Banda Pé de Canto

17h - Recreação

17h30 – BAILINHO DO CANELA FINA:Criança, confete e serpentina

18h - “Risco”, Palhaça Bitoca, Coa Bufa de Teatro.

18h30 – Strifolia, Bloquinho do Stripulia.

Terça-feira – dia 13

16h – GRUPO PÉ DE LATA

17h - Mágico Lorran

17h30 – STRIFOLIA, CARNAVAL DO STRIPULIA.

18h Pinturinha Facial

18h30 – Bloquinho de Tio Paulinho