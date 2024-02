Bruno Gaga diz estar amando o carnaval e revela sua música preferida | A TARDE

O ex-BBB, Bruno Gaga, está em Salvador para curtir o carnaval e escolheu o camarote de Carlinhos Brown para curtir a folia. Em entrevista ao Portal A TARDE, na noite deste sábado, 10, ele ressaltou estar muito feliz de poder participar da festa.



“A cena é incrível. Já vim várias vezes para Salvador, Festival de Verão, outros eventos, mas carnaval eu nunca vivenciei. Quando recebi esse convite, que partiu do produtor de casting Leo Diego Sena, foi um prazer e estou aqui amando. Já é meu segundo dia, quero ficar até acabar tudo. E está vivenciando também aqui nesse Camarote do Brown é perfeito”, afirmou.

Gaga também revelou para quem está torcendo nesta edição do BBB. “Pela minha experiência, eu vejo pelas redes sociais que o Davi merece. Ele é pipoca, motorista de Uber, merece. A Bia, que é do Braz, aquela loucura, eu gosto dela, do estilo dela e também a da Amazônia, que acho que é Isabela o nome dela, então são os três no meu pódio”, contou ao Portal A TARDE.

Ele também deu o seu palpite sobre qual música será a vencedora do carnaval. “Macetando da Ivete, é o hino do Carnaval, já foi consagrado”, concluiu.