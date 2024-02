Bruno Reis garante que Carnaval "entrará na história" | A TARDE

Com o maior investimento da gestão, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) garantiu, neste domingo, 4, que o carnaval de Salvador "vai entrar na história". Em coletiva de imprensa, enquanto acompanhava o Furdunço, no circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra), o chefe do Palácio Thomé de Souza destacou que a prefeitura fará "uma grande entrega em estrutura, organização, atrações e cuidado com ambulantes".

“Vamos fazer uma grande entrega, uma grande entrega, vai ser um maior Carnaval em atrações, em investimentos, em estrutura, em cuidado com os ambulantes, em organização, em quantidade de trios, enfim, e eu tenho certeza que depois, quando a gente chegar na Quarta-feira de Cinzas, vamos estar com a sensação de dever cumprido, porque realizaremos um Carnaval que vai entrar pra história, com certeza. No ano passado já foi muito bom, esse ano será melhor ainda”, disse.

O gestor ainda frisou que a cidade já está praticamente no quarto dia de pré-Carnaval, citando a Lavagem de Itapuã na quinta-feira, 1º, a Festa de Iemanjá na sexta, 2, e o fuzuê, no sábado, 3. “E hoje Furdunço, é praticamente uma prévia do Carnaval pra valer, porque temos grandes atrações. Esse é o maior Furdunço de todos os tempos. São 52 atrações hoje, dos mais diversos estilos musicais”, afirmou. A pré-folia está completando 10 anos de execução.



Antes de seguir para acompanhar a festa, Reis foi ao Centro de Controle Operacional (CCO) do Carnaval, montado na sede da Cogel, em Ondina. Ele avaliou que a operação do pré-Carnaval tem sido positiva.

“Então, estou muito feliz. A operação está funcionando muito bem. A Prefeitura, ao longo dos anos, desenvolveu uma expertise para realizar essa festa. Estamos investindo muito em tecnologia. O prefeito acessa todo o circuito aqui no celular, eu estou vendo em tempo real o que está acontecendo nos quatro cantos da cidade e isso nos permite tomar decisões mais acertadas. O bom da tecnologia é que permite que o governo seja mais eficiente, seja mais preciso nas decisões”, pontuou.



O prefeito ainda destacou o aperfeiçoamento da festa ao longo dos anos pela gestão municipal.

“Sem dúvidas, não é só o melhor e o maior carnaval do planeta, mas é o mais organizado, o que tem maior tecnologia, o que tem um maior know-how e expertise, tanto que milhares de pessoas do Brasil e do mundo vêm para cá pra aprender com a gente. Os serviços funcionam, a gente consegue oferecer ao cidadão qualidade de entrega. Então, estou muito feliz com a entrega do Carnaval neste ano. Peço ao nosso Senhor do Bonfim que possa ser o melhor Carnaval da história”, contou.

Ele afirmou também que as festas de pré-Carnaval beneficiam o turismo. “Antes o folião chegava para a quinta-feira de Carnaval e na Quarta-feira de Cinzas ia embora. Agora a gente agora traz uma semana antes. E, com isso, é mais tempo, mais recursos que são injetados na economia da cidade, mais investimentos. Então, depois de 10 anos, se confirma que foi uma decisão certa”, finalizou.