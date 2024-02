Bruno Reis revela apoio de ao menos oito partidos para reeleição | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) não esconde mais que será candidato à reeleição. Apesar de não ter oficializado o ato, o chefe do Palácio Thomé de Souza contou nesta sexta-feira, 9, que deve formar aliança com, pelo menos, oito partidos para colocar a sua campanha nas ruas da capital baiana.

“Pelo menos, oito partidos vão nos apoiar. Na semana pós-carnaval, nós vamos fazer um ato onde três presidentes nossos vão assumir partidos na Bahia e em Salvador”, disse o prefeito, nesta sexta-feira, 9.

Dentre os selecionados para assumir siglas na Bahia e na capital baiana está o assessor da vice-prefeita, Ana Paula Matos (PDT), Francisco Elde, que será responsável por comandar o PRD no estado.

Outro nome ligado ao governo municipal que está à frente de uma legenda na Bahia é o secretário particular de Bruno, Igor Dominguez, que assumiu a presidência do Democracia Cristã (DC).

Em entrevista à imprensa, após a apresentação do balanço do primeiro dia de Carnaval, no Circuito Dodô (Barra-Ondina), Bruno se mostrou confiante e diz que se aliará a quantas siglas forem necessárias para apoiar a sua recondução ao Executivo.

“Se precisar o nono, nós teremos, se precisar o décimo, nós teremos. Eu não era prefeito, vocês sabem disso, e fiz a maior aliança do Brasil com 14 partidos, com maior tempo de televisão e a maior quantidade de candidatos a vereador”, contou Reis.

“Quando se faz política falando a verdade, sem enganar ninguém e com posição política igual a nossa, fica fácil montar partido”, complementou.