Camarote do Brown estreia com jeito de novo ‘point’ | A TARDE

Espaços montados ao longo dos 4,5 km do Circuito Dodô (Barra-Ondina), os camarotes proporcionam aos foliões boas horas de diversão diferenciada. Esses ambientes personalizados trazem um combo de regalias, como vista privilegiada do desfile dos blocos de trios; shows exclusivos com artistas famosos e DJs; boates; serviços all inclusive (bebida e alimentação dentro do pacote) ou open bar; áreas com lounge; sanitários climatizados; salão de beleza; e customização de camisas. Um luxo só!

Em torno de 20 camarotes de grande porte compõem o cenário do trajeto Barra-Ondina. Eles promovem uma festa dentro da festa. O destaque entre as novidades deste ano é o Camarote do Brown, no Morro do Cristo, na Barra, exclusivamente para convidados. A expectativa é que o espaço se torne um novo point cultural, idealizado com a missão de levar a energia do Candeal através de um estúdio com avançada tecnologia musical, tendo à frente a representatividade de Brown, do alto dos seus mais de 40 anos de Carnaval. O ambiente tem capacidade para até mil pessoas em regime rotativo, e vai funcionar de sexta a terça-feira, segundo os organizadores.

Entre os camarotes abertos só para convidados, destaca-se o já tradicional Expresso 2222, da família Gil, que vai comemorar a 24ª edição este ano. Instalado no Edifício Oceania, na Barra, o espaço foi planejado com o tema ‘Brasilidade‘.

O projeto gráfico assinado pelo Escritório Ronia Design foi inspirado na diversidade de ícones brasileiros, que vão desde a fauna e flora locais, passando pelas artes visuais, música popular, arquitetura, monumentos históricos, paisagens naturais e tudo que evoca a autenticidade e o colorido do País. Outra mudança este ano é que Flora Gil deixa o comando e abre alas para a estreia de Preta Gil na função.

A estimativa oficial de que mais de 800 mil turistas estarão em Salvador na festa é compatível com os dados da Agência Quero Abadá sinalizando que cerca de 70% dos foliões dos camarotes são visitantes de outros estados, divididos entre paulistas (15%), cariocas (13%), sergipanos (7%) e mineiros (6%). Responsável pela comercialização dos principais camarotes e blocos do Carnaval de Salvador, a empresa afirma que a venda, este ano, registrou alta de cerca de 20% em comparação a 2023.

Os mais badalados e estruturados camarotes pagos cobram até R$ 3.500 pelo acesso por uma noite. Mas há os mais em conta, com ingresso a partir de R$ 200. Novidade deste ano entre os camarotes pagos, o Pride quer “promover a diversidade e celebrar a festa de todos os públicos, oferecendo o mesmo conceito das edições da Parada LGBTQIA+ de São Paulo: conforto, qualidade, segurança e exclusividade, com open bar e atrações exclusivas”. Localizado próximo ao Morro do Cristo, o espaço foi erguido com uma estrutura de dois andares.

Outro que está estreando é o Camarote 409, que tem como endereço a Avenida Oceânica e o número que o batiza. De acordo com a diretoria, o espaço oferece dois mirantes, ambientes de DJs, lounges e banheiros, além de open bar premium. Com vista privilegiada para o Farol da Barra e Morro do Cristo, o Ousadia By Sauer é all inclusive e conta com três andares com varanda, banheiros climatizados e lounges. Gretchen e Aline Wirley são algumas das atrações confirmadas. Localizado na Avenida Oceânica, nº 48, o Red oferece serviço de open bar premium.

Camarote Ondina terá shows exclusivos

O mercado de camarotes está superando as expectativas este ano. Outra estreia muito badalada, o Camarote Ondina chega prometendo aos seus foliões uma experiência ímpar, com vista privilegiada para o desfile dos trios do Circuito Dodô do seu mirante de 180°; área de shows exclusivos; banheiros climatizados; e serviço médico especializado.

Além disso, o espaço anunciou serviços de alta qualidade, com open bar premium (cerveja Amstel; vodka Absolut; uísque Balantines; Gyn Beefeater; água e refrigerante) e uma variedade de atrações musicais de diferentes estilos, como axé music, pagode, samba, arrocha e eletrônico.

O Camarote Ondina, que vai funcionar das 18h às 5h, abre na sexta, com a animação das bandas Timbalada, Nata do Samba e Theplay. No sábado, se apresentam Jau, Filhos de Jorge e David Lima. Já no domingo, Escandurras, Rogerinho e Isqueminha comandam a festa. A programação prossegue na segunda, com Diproposito e CBX Samba Clube, e na terça, com Tiago Aquino, Toque Dez e Berguinho. O camarote está localizado no Hotel Atlantic Towers, na Avenida Oceânica, nº 1545 (ao lado do Centro Universitário Social da Bahia).

Também inseridos no segmento dos camarotes pagos, o Harém do Gigante, Brahma, Villa, Club, Planeta Band, Salvador, Camarote.Com e Pida são alguns dos mais badalados. Neles, nomes como Thiaguinho, Léo Santana, Xandy Harmonia, Bell Marques, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Vitor Fernandes, Parangolé e Timbalada, entre outros artistas e bandas renomados, vão comandar a folia à beira-mar. Quase todos eles oferecem ao público, nos cinco dias oficiais de folia, shows exclusivos.

O Camarote Club, em seu sexto ano, é um dos que promoverá shows para seus foliões com artistas e grupos como Thiaguinho, Léo Santana, Bell Marques, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Vitor Fernandes, Parangolé e Timbalada. Serviços de spa, salão de beleza, customização de abadás e gastronomia requintada e variada são promessas do espaço montado no Clube Espanhol, em frente ao Morro do Gato. O Club vai funcionar de quinta a segunda-feira, das 18h até 5h; e na terça-feira, das 18h às 7h.

Baile à fantasia inaugura Puxadinho Marta Góes

Reestreando no circuito, depois de seis anos longe da folia baiana, a promoter baiana Marta Góes volta com um espaço localizado no segundo piso do Camarote Azeite-se, que fica na Avenida Oceânica, ao lado do Hotel Monte Pascoal. Trata-se do Puxadinho Marta Goés, que será inaugurado pela sua anfitriã amanhã, com o Baile à Fantasia Vermelho e Branco.

“Será uma noite que promete brilho, fantasia, alegria e solidariedade. Estou muito feliz com o convite para ter um espaço exclusivo para convidados dentro do Azeite-se. Quem for sentirá a minha alegria de sempre”, diz Marta Góes, destacando que parte do projeto será destinado a instituições beneficentes. Tanto o Puxadinho, restrito a convidados, como o Azeite-se, com acesso pago, abrirão todos os dias de folia, sempre das 16h à meia-noite.