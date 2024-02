Campanha "Carnaval sem Fome" é iniciada durante a folia | A TARDE

A 15ª edição da campanha 'Carnaval sem Fome' foi iniciada na tarde desta quinta-feira, 8, durante a abertura oficial do Carnaval de Salvador, no circuito do Campo Grande. Com o tema 'Com fome não se brinca', a iniciativa busca estimular baianos e turistas a não só a arrecadarem alimentos, como também a cidadania.

Raimundo Bandeira, representante do Carnaval Sem Fome, falou da alegria em trabalhar na campanha e convidou baianos e turistas a realizarem doações.

"Depois da parada da pandemia, voltamos com força total com apoio do governo do estado. Nas 15 edições, já arrecadamos 1.100 toneladas de alimentos durante esses anos de ações. Estamos felizes com equipe na rua e arrecadando alimentos em diversos pontos da cidade. A gente convida a toda população baiana a participar da campanha Carnaval sem Fome, pois quem tem fome não se brinca. Quem está de barriga vazia, não sabe o que é alegria",

A secretária da Seades, Fabya Reis, que também é coordenadora do Carnaval sem Fome, enalteceu a importância da campanha. Ela afirmou que, além da folia na capital, a campanha será ampliada com ações no interior do estado.

"A gente celebra com essa inovação para este carnaval, uma experiência que já aconteceu em outros carnavais, que agora a gente fortalece, que é a parceria do Bahia Sem Fome com a Ação da Cidadania. Nosso querido Raimundo Bandeira, fazendo a sensibilização nos camarotes, mas também toda a cidade, pelo interior também do estado. Durante o carnaval, temos vários pontos de recepção desses alimentos, de preferência não-perecíveis, para que possamos integrar a uma grande rede sócio-assistencial e levar para quem efetivamente mais precisa", pontuou.

As doações de alimentos não perecíveis podem ser feitas no stand da Seades, na Praça do Campo Grande, na Igreja Nossa Senhora da Graça e Salvador Shopping e no Shopping Passeo, no Itaigara. As doações via Pix podem ser realizadas para a chave [email protected].