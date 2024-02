"Cantei com vocês e sei da energia", diz Falcão às Muquiranas | A TARDE

O cantor Falcão, da banda Guig Ghetto, durante passagem em bloco independente, mandou um recado para dezenas de associados do bloco As Muquiranas, que aguardavam o trio no circuito Osmar (Campo Grande).

"Eu já cantei com vocês, e a minha é essa, é sair mesmo. Amanhã domingo estarei logo na frente das Muquiranas, sentido a energia", disse

Os foliões das Muquiranas foram ao delírio e aos gritos, alguns chegaram a pedir que o cantor voltasse a se apresentar no bloco.

"Volta, volta, volta", gritavam alguns associados.