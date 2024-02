Carlinhos Brown receberá homenagens no Camarote do Brown nesta segunda | A TARDE

Estreando como anfitrião de um camarote, o cantor, compositor e multi-instrumentista Carlinhos Brown será duplamente homenageado hoje, segunda-feira ,12, no Camarote Brown by Lícia Fábio, localizado no Barravento. A primeira homenagem será dada pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade Resiliência e Proteção Animal (Secis) que condecora o cacique como Embaixador da Sustentabilidade do Carnaval de Salvador. Desde 2014, a Secis promove a campanha que já homenageou nomes como Gilberto Gil, Saulo Fernandes, Ju Moraes, entre outros.

Artista entusiasta e atuante das causas ambientais e sociais, a homenagem é também um retorno das ações realizadas no Camarote Brown Lícia Fábio com objetivo de promover a sustentabilidade, como coleta seletiva e gestão de resíduos, em parceria com a Cooperativa de Reciclagem União Nazaré, serviço de A&B com bows e talheres de madeira e cana e copos reutilizáveis. Pensando no consumo consciente, outro diferencial do camarote é que não há abadá, evitando assim o desperdício com camisas que muitas vezes são usadas somente no dia.



Ainda hoje, também, a Organização de Auxílio Fraterno (OAF), entregará a Placa Comemorativa pelos 65 anos. A homenagem da instituição, com sede no bairro da Liberdade e que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, é destinada a representantes de diversos setores da sociedade que se destacaram, em 2023, no âmbito social.

"A OAF não poderia deixar de registrar gratidão e reconhecimento ao trabalho desenvolvido por Brown seja no bairro do Candeal através do Candyall Guetho Square e da Associação Pracatum ou de tantas outras ações sociais de fundamental importância para a nossa cidade e que são capazes de transformar e salvar milhares de vidas, Brown é um herói da nossa Bahia", destacou Jozias Sousa, diretor-presidente da instituição.