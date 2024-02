Carnaval: 1 em cada 3 foliões leva celular para os bloquinhos | A TARDE

De acordo com uma pesquisa inédita realizada pelo Mercado Pago, banco digital do Grupo Mercado Livre, 40% dos entrevistados já participaram pelo menos uma vez dos carnavais de rua, sendo que mais de 60% deles costumam levar o celular para os bloquinhos. Além disso, os dados do Mercado Pago – que é banco digital oficial do Carnaval de Rua de 2024 em Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro – mostram que 1 a cada 3 usa o aparelho como meio de pagamento, sendo o cartão de crédito por aproximação e o Pix os líderes de uso, seguidos pelo cartão de débito por aproximação.

A pesquisa foi realizada com mais de 36 mil pessoas nos estados da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, neste início de ano. Os jovens de 18 a 29 anos não saem de casa sem o celular, é o que mostra a pesquisa - 74,5% levam o celular frente a 25,5% que não levam. Entre a faixa etária das pessoas com idade entre 40 e 49 anos, 59% levam os aparelhos.

“O Carnaval de rua é a festa popular mais conhecida do mundo e o celular é o item que está sempre com os foliões para aproveitar a festa, desde que saem de casa até o pagamento do que consomem nos blocos”, traz Felipe Castano, diretor de marketing do Mercado Pago no Brasil.

“Identificamos na pesquisa que o cartão de crédito é o meio de pagamento preferido e 75% dos consumidores afirmam que são atraídos também por promoções com cashback e brindes nos blocos. Portanto, para os ambulantes é essencial terem uma maquininha para garantir as boas vendas na data”, finaliza.