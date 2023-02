Alok leva música eletrônica para o Carnaval de Salvador

O Carnaval de Salvador retornou após dois anos de hiato e a mistura de estilos musicais trouxe ainda mais diversidade nos circuitos. O DJ Alok saiu com o trio no Farol da Barra, neste sábado, 18, trazendo a presença da música eletrônica para os foliões.

“Vamos Salvador, eu vim para bagunçar”, disse Alok, que logo depois subiu em uma grade de proteção do trio para acenar para o público.

Por volta das 20h, o trio iniciou o desfile com uma pipoca lotada de foliões puxando coro das músicas e pulando ao som das batidas. Em meio às músicas “Fuego” e “Hear me now” houveram as famosas “rodinhas” da galera.

“Sempre gostei de Alok, ele tem músicas que em qualquer lugar que você chega você quer dançar e pular. Gosto de curtir de tudo, de ter essa mistura de axé e de eletrônica no meio do carnaval”, disse a foliã Natália Silva, de 20 anos.

“Acho que quanto mais a gente tem essas opções diferentes para curtir, mais atrai pessoas para o Carnaval. Eu particularmente só não curto estar no meio dos empurrões [risos], mas vou curtindo da minha maneira”, contou o folião João Nascimento, de 29 anos.

Com um público lotado e animado com a eletrônica, logo atrás de Alok saiu o trio de Attooxxa com o DJ Major Lazer como convidado. A sequência uniu eletrônica e as batidas de “pagotrap” da banda baiana, com a presença de mais outro DJ.

A influenciadora Virgínia Fonseca, esposa do cantor Zé Felipe, estava presente no trio. Antes de subir, ela tinha marcado presença no Camarote Expresso 2222.