Ana Paula Matos faz balanço da Saúde no Carnaval de Salvador

A vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (PDT), que é a atual secretária municipal da Saúde, disse que a rede conseguiu atender cerca de 96% das demandas que ocorreram no Carnaval de Salvador até o momento.

A declaração foi dada em entrevista nesta segunda-feira, 20, no circuito Osmar, no Campo Grande. Ela também fez um apelo para que os foliões passam tomar alguns cuidados em saúde quando forem aproveitar a folia na avenida.

"A gente pede que as mulheres evitem usar salto alto, por causa do risco de torsões. E reforça o cuidado com as bebidas alcoólicas no período da foia. Daqui, estamos com toda a estrutura necessária para atender a população", disse a secretária.

Desde o início do carnaval, segundo dados da pasta da Prefeitura, foram realizados 180 atendimentos ortopédicos nos módulos de saúde municipais de Salvador. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 20.

Ainda com base nos números divulgados pela SMS, as mulheres têm sido maioria no atendimento com quadro de intoxicação alcóolica. Dos 63 foliões assistidos nos módulos instalados nos circuitos por uso excessivo do álcool neste domingo, 63,5% dos pacientes foram do sexo feminino, o total de 40.