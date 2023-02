Brigas são registradas durante noite do 'Pipoco'

Não foi só diversão na noite de terça-feira, 14, durante o 'Pipoco' comandado pelo cantor Léo Santana, no Circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra). Não demorou muito para que diversos vídeos de brigas durante o evento começassem a circular nas redes sociais.

Em um deles é possível ver um início de confusão quando policiais militares se aproximam e partem para cima dos foliões. Um dos policiais chega a acertar uma pessoa com o porrete. O tumulto aconteceu dentro do circuito. Houve relatos também de brigas fora do trajeto do trio.

Além desses registros, outras imagens flagraramum agente da Guarda Municipal dando socos em homem imobilizado. O registro mostra o guarda desferindo socos contra o homem, que estava sendo segurado por outros agentes.

Em nota, a Guarda Civil Municipal de Salvador (GCMS) informou que "durante o Patrulhamento Preventivo ao longo do circuito Tapajós, na noite desta terça-feira, precisou realizar diversas intervenções em situações de brigas generalizadas e de grandes proporções".

A GCMS ainda ressaltou que todas as imagens registradas, em que possa haver situações de excesso por parte dos servidores, estão sendo prontamente encaminhadas à Corregedoria do órgão para apuração e adoção das medidas cabíveis.

Já a Polícia Militar disse que "a respeito de conduta referentes a policiais militares, a corporação disponibiliza os canais de comunicação institucionais para recepcionar os relatos, a exemplo do 0800 284 0011 (Ouvidoria) e o endereço da Corregedoria geral da corporação, localizada na Rua Amazonas, nº 13, Pituba".

