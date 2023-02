Bruno Reis quer Ivete para fechar Carnaval no Circuito Osmar

Para fechar com chave de ouro o Carnaval no Campo Grande, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) disse que estava guardando uma surpresa. No entanto, ele não se conteve e afirmou que convidou a cantora Ivete Sangalo para tocar no Circuito Osmar no último dia de Carnaval, na terça-feira, 21.

"Falta ver questões de agenda. Vamos fazer uma campanha de ‘Aceita, Ivete'", brincou ele em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 20.

O prefeito também comemorou a quantidade de pessoas que estiveram no circuito Osmar durante o domingo de Carnaval.

"É para sepultar essa história de que o Carnaval do Centro não é mais atrativo. Ontem vimos muitas famílias, grandes atrações. O Carnaval do Centro é um verdadeiro sucesso por um conjunto de fatores, que passa pelos artistas no circuito, com nomes de peso, o trabalho de divulgação, de vocês da imprensa", celebrou.