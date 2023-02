Cachê de Gisele Bündchen choca funcionários que ganham diária de R$200

O cachê que a modelo Gisele Bündchen recebeu para estar no Camarote Nº 1, na Marquês de Sapucaí, no último domingo, 19, chamou a atenção de todos, principalmente dos funcionários que estavam trabalhando dentro do Camarote.

"Ela está ganhando US$ 2 milhões? Caramba, eu estou ganhando R$ 200 para trabalhar a noite toda", falou uma mulher que estava trabalhando na segurança do local para a Coluna de Mônica Bergamo.

Sem ligar muito para a modelo, a funcionária parecia estar mais empolgada com a presença do cantor Naldo Benny e de sua esposa Moranguinho. "Olha ali, é o cantor Naldo Benny e a Mulher Moranguinho", disse ela à coluna.

O cantor aproveitou para tirar algumas fotos da chegada da modelo ao local. "Ela (Gisele) é o maior astral", falou Naldo à coluna de Mônica Bergamo.

Em meio à confusão com a chegada de Gisele ao Camarote, um grupo reconheceu o cantor, pediu uma foto e foi atendido po Naldo.