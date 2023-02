Carnaval 2023 "foi o maior de todos os tempos", avalia Xanddy Harmonia

O Carnaval de Salvador em 2023, que marcou a volta da festa após o hiato de dois anos por causa da pandemia da Covid-19, foi "o maior de todos os tempos", segundo avaliou Xanddy Harmonia. Em fevereiro, o artista teve 23 compromissos, sendo 12 apenas durante o Carnaval de Salvador.

Este foi o ano que marcou ainda a estreia do bloco 'Daquele Jeito', que saiu no Circuito Dodô (Barra-Ondina), no domingo e segunda. O artista comandou também a 'Pipoca do Xanddy', e participou da 'Pipoca Doce', de Carla Perez.

"Foi o maior de todos os tempos. Por todo o contexto em que estávamos e ainda estamos inseridos. Dois anos sem carnaval nos deixou tristes, ansiosos e esperançosos por uma volta triunfal e assim foi. Desde a quinta, notei que as ruas estavam completamente cheias em todos os circuitos. O folião, realmente, deu um show à parte", disse Xanddy.

Segundo ele, a estreia do bloco representou um capítulo especial na retomada da folia. "Nossa torcida lotou os dois dias de bloco. Minha emoção foi do início ao fim. Me arrepiei dos pés à cabeça em vários momentos do circuito. Quando percebia que estávamos fazendo história, precisava segurar o choro. E isso aconteceu diversas vezes, nos dois dias. Foi inesquecível e sou só gratidão por isso".

Ainda no trio, ao final do percurso, na segunda-feira, ele chorou ao agradecer os fãs. "É inexplicável esse amor. Sou muito feliz por ter cada uma dessas pessoas ao nosso lado por tanto tempo. Isso é um reflexo, acredito, do que vivemos internamente em nossa banda. Vivemos um período de reestruturação e tivemos muita gente especial ao nosso lado. Na pessoa do Mestre Bimba, nosso diretor musical e alma dessa banda, agradeço a cada um desses músicos, ballet e toda a equipe de profissionais exemplares que me acompanharam nessa jornada mágica e histórica", ressaltou o cantor.

Após o Carnaval de Salvador ele participa de eventos no exterior. No sábado, 4, ao lado de Saulo Fernandes, Péricles, Tomate e Durval Lelys, Xanddy participa do primeiro dia da já tradicional festa "We Are Carnaval" em Orlando, nos Estados Unidos.

No domingo, 12, o evento será realizado em Miami, também prometendo um grande carnaval. A primeira edição da festa aconteceu em 2019.