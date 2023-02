Com Pagodart, Muquiranas passa como uma ‘carreta’ no Campo Grande

Vestido de 'enfermeira guerreira', o cantor Flavinho, que deu voz à "carreta" do pagode baiano, voltou às origens para comandar o Pagodart e o Bloco 'As Muquiranas', neste sábado, 18, no Circuito Osmar (Campo Grande).



“Foram dois anos de pandemia. A expectativa é muito grande. Foram dois anos esperando por esse momento. Vamos tocar músicas novas e as antigas, porque se não tocar a galera reclama, né”, disso o artista ao Portal A TARDE, pouco ainda de iniciar seu show.

Já no trio, o substituto de Léo Santana à frente do bloco não deixou a desejar e, com seu molejo e animação das ‘Barbies - Doutoras da Alegria', coloriu a avenida de rosa e branco. Tudo isso ao som de “Ovo de Avestruz”, “Se Você Quer Tome”, entre outros sucessos que marcaram os mais de 20 anos de carreira da Banda.

Durante o desfile, o artista ainda desceu do trio para se juntar a galera. Houve alvoroço e empurra empurra, mas a animação prevaleceu.

Flavinho, do Pagodart, desceu do trio Leo Moreira | Ag. A Tarde

Ansiedade dos foliões

O vigilante Gilson Santana não aguentava de ansiedade para voltar a se produzir todo para desfilar na avenida, ritual de 12 anos que foi interrompido nos dois últimos por causa da pandemia.

"Muquiranas é só alegria. Apesar dos preconceitos que tem com a gente por causa das pistolas, a gente é só alegria. Se todos fosse que nem as crianças. É uma guerra sadia. Só não pode botar outro produto sem ser água", disse.

Ele e o amigo contaram que gastam cerca de R$ 1.500 só na produção. Apesar disso fez questão de ressaltar que "vale muito a pena".

Ainda durante a passagens do bloco travestido, tiveram aqueles que se empolgaram demais e subiram em banheiros químicos, pontos de ônibus e grades da praça.

O bloco volta com a sua programação na segunda (20/02), quando terá o agito da banda Psirico. Na terça (21/02), que puxa As Muquiranas é a banda Parangolé.