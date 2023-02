Coordenadora da Aduneb pede reajuste salarial e concursos públicos

Presente na Mudança do Garcia, nesta segunda-feira, 20, a coordenadora geral da Associação de Docentes da Uneb (Aduneb), Ronalda Barreto, falou sobre a retomada do movimento após os dois anos de paralisação, devido a pandemia da Covid-19.

Em conversa com o Portal A TARDE, ela falou sobre as duas importantes reivindicações que estão sendo feitas na edição deste ano. Reajuste salarial devido e concursos públicos são as pautas defendidas pela Associação.

"Estamos aqui em um conjunto de servidores estaduais, cerca de 12 entidade e estamos com duas reivindicações prioritárias. O reajuste salário, porque temos perdas salariais que excendem 50%. Ano passado tivemos apenas 4% (de reajuste). Outra reivindicação é concurso público, porque estamos aqui para defender o serviço público e o ensino público. Espero que o Governo Jerônimo dialogue mais e tenha mais sensibilidade com a causa", disse.

Por fim, Ronalda falou da importância do tradicional ato político que ocorre durante a folia momesca.

"A Aduneb já participa há muitos anos da Mudança do Garcia, essa retomada é politicamente importante. Além de ser um espaço tradicional e lúdica, esse espaço é onde os trabalhadores colocam as suas reivindicações", completou.