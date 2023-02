Didá desfila protagonismo feminino na avenida

A banda Didá faz a abertura do quinto dia do Carnaval de Salvador no circuito Osmar, no Campo Grande. Nesta segunda-feira, 20, a avenida foi tomada pelas cores e o som dos tambores das mulheres que formam o grupo.

O desfile deste ano tem como tema "Afrofuturismo: o Algoritmo dos Búzios". O foco é o debate sobre o movimento mundial de ampliação da presença de pessoas negras nas artes, na ciência, na filosofia e nas tecnologias. E o debate acontece em meio ao aniversário de 30 anos da Associação Educativa e Cultural Didá, que mantém a banda feminina.

"Para a gente é um orgulho desfilar a potência da mulher na avenida. E a gente percebe o reconhecimento nos olhares e expressões das mulheres que estão ali no circuito. Esse ano estamos com o tema importante do afrofuturismo, que busca reforçar o lugar da mulher negra nossa sociedade", disse Adriana Portela, cantora da banda Didá.

A Associação Didá nasceu por iniciativa do mestre Neguinho do Samba, em 1993. O músico é um dos criadores do samba-reggae.