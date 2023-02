Estou me ressignificando, diz ex-BBB Lumena Aleluia

A ex-participante do Big Brother Brasil (BBB), Lumena Aleluia, celebrou a volta da folia com muita energia. A baiana, veterana do Carnaval de Salvador, atendeu a imprensa no camarote Brahma e falou desse momento de retomada.

"Finalmente o carnaval foi autorizado, depois de três anos, entendeu, só B.O. dentro de casa, tô muito feliz nessa jornada, só tá faltando beijo na boca que até agora não saiu. A pessoa vem, coloca o dedo no lugar errado e não dá certo. Eu tô me ressignificando, tô me autorizando, tem mais cinco dias de folia e vamos pra cima", disse.

Lumena está acompanhando a atual edição do BBB e já elegeu Tadeu como favorito. Segundo ela, apesar da presença do enfermeiro Cezar Black, "está faltando baianidade" no reality.

Sem escapar do seu famoso bordão, a ex-sister revelou o que ela "autoriza" nesse Carnaval.

"Eu autorizo um beijinho com consentimento, uma pegadinha com consentimento, entendeu? E não dormir. Pra que dormir? A gente já dormiu três anos. Pra que dormir no Carnaval?", afirmou.

A influenciadora falou da sua experiência na plataforma de vídeos adultos Onlyfans e também da sua estreia no stand-up comedy.

"Botei o peitão pra jogo e tá sendo muito massa. Além do Only, fiz meu primeiro show em São Paulo de stand-up e fui acolhida pela galera e, assim, nada melhor do que rir da tragédia, né?", completou.