Gilmelândia e Tio Paulinho comandam pipoca para crianças no Carnaval | A TARDE

A manhã desta segunda-feira, 12, foi marcada pela presença de diversas crianças no circuito Osmar, no Campo Grande, em Salvador. A criançada se divertiu com a passagem da “pipoquinha de Tio Paulinho e Gilmelândia”.

O palco da Passarela Nélson Maleiro ganhou um colorido e a felicidade da garotada que esteve ao lados de seus tutores esbanjando euforia pelo circuito.





Daniel Genonadio