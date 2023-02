Homenageado na 'Mudança', João de Dona Zuzu destaca força do bloco

Movimento tradicional da segunda-feira de Carnaval, a Mudança do Garcia segue aliando manifestações políticas e música no circuito Osmar. O bloco homenageia, neste ano, o João de Dona Zuzu, filho da matriarca fundadora do restaurante “Recanto da Zuzu”.

Perto de completar 80 anos, é João o responsável por manter a tradição da família, o que inclui a famosa feijoada de Dona Zuzu, parada obrigatória para quem vai desfilar na Mudança.

Em conversa com o Portal A TARDE, ele relembrou o início da Mudança do Garcia e as versões da história a respeito do bloco. João contou que, primeiro, o movimento foi chamado de Arranca Toco, devido a ligação com as religiões de matriz africana, mudando, em seguida, para Faxina do Garcia. O nome final surgiu após melhorias no bairro promovidas pelo vereador Herbert de Castro, que sugeriu a alteração.

Mas a história do nome não para por aí. Outra versão envolve o pai do sambista Riachão, que teria expulsado uma prostituta do bairro. Com isso, a saída da mulher do bairro acabou virando a ”Mudança do Garcia”, ao misturar samba e protesto. Mas de acordo com João, a situação nunca foi confirmada por Riachão.

“Não temos confirmação da versão dessa história da prostituta. O que sabemos mais é dessa história das melhorias do bairro, que foi crescendo, ocupando vários espaços e se tornando oportuna para que as pessoas mostrassem seus sentimentos políticos, levar seus cartazes, denunciar o governo das diversas esferas: estadual, federal”, pontuou ele.

“Hoje o governo vê na Mudança um momento de grande oportunidade e já tivemos aqui figuras ilustres da política para assistir ao desfie”, conta.

João comemorou a volta da Mudança após a pandemia e disse esperar que a pandemia possa inspirar as pessoas a serem melhores. "Sair hoje é uma satisfação muito especial, ficamos dois anos sem carnaval. Agora estamos voltando [...] Espero que o Brasil possar ser outro após esse carnaval, que ele inspire muitas mudanças importantes", desejou.

Vídeo

