Imperatriz Leopoldinense conquista nono título de campeã do carnaval

A Imperatriz Leopoldinense foi a grande campeã do carnaval do Rio de Janeiro. A escola de samba, que se inspirou na literatura de cordel para celebrar a história de Lampião, o rei do Cangaço, finalizou a apuração com 269,8.

A agremiação cantou o enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida” para falar sobre a vida e a morte do cangaceiro.

Com a vitória, a Imperatriz encerrou um jejum de 22 anos sem título. Um dos destaques do desfile foi a presença da única filha de Lampião, Expedita Ferreira, no último carro.