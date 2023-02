Jessi Alves curte Carnaval de Salvador pela primeira vez

A ex-participante da 22ª edição do Big Brother Brasil, a professora Jessi Alves, curtiu o segundo dia do carnaval, no Camarote Salvador, na sexta-feira, 17. Ao Portal A TARDE, a ex-bbb contou que, mesmo sendo baiana, essa é a primeira vez que vem participar da folia.

"É a minha primeira vez aqui, minha primeira experiência. Estou super empolgada, curtindo muito. Já fui à tarde na frente, atrás do trio. É uma experiência muito gostosa", declarou.

A ex-BBB ainda revelou que pretende curtir mais um dia de festa antes de seguir para o Rio de Janeiro para assistir o desfile especial das escolas de samba e o desfile das campeãs, que vai acontecer neste domingo, 19, e no próximo sábado, 25, respectivamente.

A ex-participante do reality show da Globo ainda falou sobre os preferidos ao prêmio da edição deste ano.

"Não tem uma pessoa que eu não goste, eu acho que me identifico mais com outras pessoas, como a Aline, a Sara, por exemplo. Mas os outros participantes que estão ali são meio indiferentes para mim. Não tenho uma opinião formada sobre eles, só não são meus favoritos", iniciou.

Jessi também comentou a saída de Bruno, que apertou o botão e pediu para sair do programa na sexta-feira.

"Estou acompanhando sim, hoje fiquei bem mexida também com a saída do Bruno. Porque me lembra muito a saída do Tiago Abravanel, que era uma pessoa muito próxima a mim na casa. E eu senti muito. Hoje eu vi ali na mesma posição da Aline, que eu estava e isso ativou alguns gatilhos que o Big Brother ainda mantém dentro da gente. Mas tenho tentado acompanhar do jeito que dá porque é muita coisa acontecendo na vida", acrescentou.

Após um ano da participação no reality, a baiana destacou a importância do programa na sua vida e detalhou os próximos planos na carreira enquanto influenciadora. Desde a saída do BBB, Jessi alcançou quase dois milhões de seguidores no Instagram.

“Recentemente, eu lancei a segunda temporada do meu projeto audiovisual que é um quadro que eu criei no instagram e traz a biologia de forma descontraída e mais simplificada. Estou trabalhando com divulgação científica, meio ambiente, política, publicidade”, contou.