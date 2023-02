Lore Improta revela que planeja gravidez para próximo ano

A dançarina e influenciadora digital, Lorena Improta, contou que a pequena Liz, de 1 ano, deve deixar o posto de filha única em 2024. Isso porque ela e o marido, o cantor Leo Santana, estão planejando a segunda gravidez para o próximo ano após o carnaval.

"Estamos planejando para o próximo ano. Liz era uma criança muito desejada, mas não planejada. Eu tirei o meu chip porque pretendia engravidar, mas não esperava que fosse tão rápido. Foi logo no mês seguinte. Então, primeiro foi um susto, mas estavámos desejando. Ano que vem após carnaval pretendo engravidar", disse em entrevista ao Portal A TARDE.

Lorena Improta e o marido, o cantor Leo Santana, estão planejando a segunda gravidez para o próximo ano | Foto: Caio Duran /Thiago Duran | Camarote Salvador

Além de realizar a sua agenda de trabalho durante a folia, a influenciadora reservou um momento para curtir e acompanhar o marido durante o desfile no Circuito Dodô (Barra/Ondina) e o show no Camarote Salvador nesta sexta-feira, 17. A baiana ainda disse que pretende realizar alguns projetos profissionais antes da chegada do bebê.



"Temos vários projetos vindo aí, essa música de Leo veio com tudo e eu tenho trabalhado com várias marcas incríveis, principalmente neste carnaval. Tem a Viradouro que faz parte da minha vida e se Deus quiser estarei lá ano que vem desfilando novamente. Tem o bazar beneficente que vai ser mais na frente, vão ser mais de três mil peças e toda a arrecadação será doada para alguma instituição. A gente também vai fazer o Baile da Aclamação, que vai ser com fins filantrópicos, para levar a nossa cultura para o Brasil inteiro e ajudar as Obras Sociais Irmã Dulce. A gente está conversando com eles para fazer a nossa doação e vai ser ano que vem também", declarou.

Quanto à participação na Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, a artista contou que foi convidada para a próxima edição, mas teve que recusar devido aos projetos profissionais e a impossibilidade de se mudar para o Rio de Janeiro.

"Eu fui convidada para participar esse ano, mas não vai dar por conta dos meus projetos. Eu teria que me mudar para o Rio de Janeiro, ficar longe de Liz e também tem outros projetos, que eu não posso falar agora, mas que estão em andamento. E, por isso, eu preciso estar em Salvador a maior parte do tempo. Agradeci o convite a Luciano porque é um projeto incrível e que me deu muita visibilidade, posicionamento, me fez ter vários amigos", explicou.

Lore ainda falou sobre a parceria com Leo e a aposta de música do carnaval "Zona de Perigo". A influenciadora movimentou as redes sociais com um vídeo sobre a repercussão das reações da publicação de Leo dançando a música sem camisa. Ela fez uma carta aberta para 'pedir respeito' aos fãs e seguidores.

"Eu gosto da resenha. Eu e Leo gostamos. Tudo que é leve, para levar alegria é massa demais. Aí a gente teve essa ideia de fazer essa carta aberta. Porque tem várias pessoas fazendo carta aberta para Leo. Aí eu falei que ia fazer porque merecia respeito, mas muita gente achou que era verdade. E também acharam que eu fiz de verdade e depois falei que era brincadeira. Foi uma coisa roteirizada, pensada mesmo para levar entretenimento para a galera", destacou.