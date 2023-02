Márcio Victor desce do trio e se junta aos foliões nas Muquiranas

O cantor Márcio Victor, do Psirico, liderou 'As Muquiranas', em desfile no Campo Grande, em Salvador, nesta segunda-feira, 20. Na segunda aparição do bloco neste Carnaval, um mar de foliões fantasiados de enfermeira percorreu o circuito Osmar.

No trecho próximo ao Teatro Castro Alves, Márcio Victor desceu do trio elétrico e foi para o meio da galera. Ele estava acompanhado dos humoristas baianos Franklin Reis, Dum Ice e Jhordan Mateus.

"Esse momento é para sempre", disse o cantor antes de entrar na folia ao som de "Uh, é Muquiranas".

Como de costume, os foliões de 'As Muquiranas', levaram para a avenida pistolas d'água e deram um banho em todos ao redor.

Os organizadores do bloco afirmam que o tema deste ano é uma homenagem os profissionais da saúde, que são fundamentais na luta contra a Covid-19. No último sábado, 18, o bloco 'As Muquiranas' foi comandado por Flavinho, da banda Pagod’art, também no Campo Grande. Na terça-feira, 21, o bloco volta a sair, desta vez com o Parangolé, de Tony Salles.

Muquiranas com Psirico neste quinto dia de folia Rafaela Souza | Ag. A TARDE