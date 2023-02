"Meio baiana", Adriana Esteves curte Carnaval com Vladimir Brichta

A realização do Carnaval de Salvador após dois anos sem a festa, por causa da pandemia da Covid-19, é motivo de muita comemoração. A avaliação é da atriz Adriana Esteves, que curtiu a folia neste domingo, 19, com o marido, o ator baiano Vladimir Brichta, no camarote Expresso 2222.

Inclusive, a carioca afirmou que sente que é "meio baiana" por ser casada com um baiano. "Eu sou meio baiana, né? A pessoa que casa com um baiano fica baiana", brincou a atriz, que considerou que a festa traz uma "vibe boa de que tudo vai dar certo".

"É privilégio poder estar aqui, hoje, nesse Carnaval. A gente merece comemorar muito. Muita saúde a todos nós", desejou a atriz.

O baiano Vladimir Brichta brincou ao mostrar seu chaveiro do Bahia, clube que é torcedor, e comemorou o retorno da folia. "O Carnaval é o melhor de todos os rituais, a festa mais plural que tem. Sem a festa desde 2020, torna esse carnaval muito mais especial"