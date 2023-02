No Expresso, Thaynara OG homenageia Preta Gil: ‘Saudade’

Marcando presença no Camarote Expresso 2222, nesta terça-feira, 21, último dia de carnaval, a influenciadora digital Thaynara OG homenageou Preta Gil. Ela disse que está com saudade da amiga e que, no próximo ano, a artista, que está tratando um câncer de intestino, “vai voltar com tudo” para a festa de Momo, em 2024.

Segundo Thaynara, foi a cantora quem lhe apresentou o carnaval de Salvador, em 2016. Desde então, ela não perde a folia baiana.

“Já venho desde 2016. Quem me apresentou ao carnaval de Salvador foi a Preta Gil. Então, estar aqui no Expresso me lembra muito ela. Uma saudade, ano que vem ela volta com tudo para o carnaval”, disse Thaynara, em entrevista ao Portal A TARDE.

Apesar de ter curtido bastante a folia no Rio de Janeiro, com direito a desfile na Sapucaí, pela escola Estácio de Sá, Thaynara afirmou que fez questão de passar pelo carnaval de Salvador.

“Para mim é uma energia muito especial, tanto é que eu estava no Rio de Janeiro, mas tive que passar aqui [Salvador]. É outra vibe”, declarou.

Ao Portal A TARDE, Thaynara contou também que o “São João da Thay”, festa junina promovida por ela, já tem data para acontecer: dia 7 de junho. Ela prometeu que o line-up será incrível, com direito a artistas de Salvador.

“Este ano a gente desfilou pela Sapucaí na Estácio de Sá, que fez uma homenagem para o são João do Maranhão e a última alegoria foi o São João da Thay, que a gente aproveitou para lançar o São João deste ano, que vai ser 7 de junho e vai ter um line-up incrível, com artistas inclusive, daqui de Salvador. Amanhã a gente já solta as vendas”, afirmou.