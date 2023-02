Olodum agita quarto dia de Carnaval no circuito Dodô

No quarto dia do Carnaval de Salvador, o Olodum traz para o circuito Dodô (Barra/Ondina), o resgate histórico dos tambores, com foco nos instrumentos de Ghana e dos povos Ashanti, no quarto dia de folia da capital baiana. Com o tema o “Tambores: A Batida do Coração – Caminhos da Eternidade”, a batida da percussão.

O som dos tambores, que é referência cultural da capital baiana, se mistura com as cores do movimento chamado pan-africanismo. Neste domingo, 19, a homenagem da banda também é feita para as mulheres e homens percussionistas da Bahia, peças fundamentais para a conexão entre música e cultura que acontece na Barra.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o vocalista Lucas de Fiori disse que é uma satisfação tocar em homenagem ao ritmo de instrumentos que fazem parte da música e cultura da Bahia.

"Sempre que um tambor estiver tocando nós estaremos reverenciando e lembrando dos nosso saudoso percussionista Neguinho do Samba", disse o cantor.

Os desfiles no circuito Barra-Ondina começaram às 14h30 deste domingo, no 'sol para cada um' do verão de Salvador e com a energia dos foliões que chegam para passar horas atrás dos trios, na pipoca ou em blocos, além dos já tradicionais camarotes. Antes do Olodum, a banda Seu Maxixe saiu em minitrio.



Músicos resgatam histórico dos tambores, com foco nos instrumentos de Ghana e dos povos Ashanti | Foto: Thiago Conceição | Ag. A TARDE