Pierre Onassis indica união como ponto forte do Carnaval 2023

Cantor e compositor responsável por vários hits tocados no Carnaval, Pierre Onassis, vocalista da banda Afrodisíaco, conversou com a equipe do Portal A TARDE momentos antes de se apresentar no palco Varanda nesta terça-feira, 21, último dia oficial do Carnaval de Salvador.

“Estamos vivendo, talvez, o melhor Carnaval de todos os tempos. Todo mundo envolvido com intenção de realizar uma grande festa e temos como resultados muitas atrações, vários locais com música. Fica a lição que para ter um maior sucesso é importante todos estarem envolvidos”, disse o cantor.

Sobre o aumento de atrações no Circuito do Campo Grande, Pierre comentou. “O Carnaval é do povo e para ter acesso tem que ter trio na rua. Aqui nós temos uma diversidade musical, comportamental e de religião e isso ajuda a combater a intolerância sexual e racial transformando a festa mais alegre e levando para tornar-se o melhor Carnaval do Mundo”.