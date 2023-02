Rogério Flausino comemora 18 anos de casado no Carnaval: 'Muito feliz'

O vocalista da banda Jota Quest, Rogério Flausino, marcou presença no Carnaval de Salvador nesta terça-feira, 21, junto com a esposa Ludmila Alves, para comemorarem 18 anos de casamento. Em entrevista ao Portal A TARDE, artista contou que conheceu a companheira na folia soteropolitana.

"Estou muito feliz. A gente estava com uma saudade danada do Carnaval e do Carnaval de Salvador mais um pouco. No ano de 2020 eu já tinha combinado de vir com minha esposa e a galera, porque a gente se conheceu no Carnaval de Salvador, então está fazendo 18 anos que eu estou com ela. Ontem a gente ficou no trio elétrico da Ivete, estou amando estar aqui", disse Rogério.

Além de curtir a segunda de carnaval em cima do trio de Ivete Sangalo, o cantor esteve no Camarote Expresso 2222 nesta terça, que também teve a presença de Gilberto Gil e Caetano Veloso.

"A energia é louca, essa festa é uma festa muito importante, faz a gente pensar, olhar para dentro, isso aqui é a raiz da gente, raiz cultural, mais artística. O privilégio de ver agora aqui na nossa frente o Gil e o Caetano juntos, olhando para o Armandinho, é muita honra", ressaltou.

Flausino destacou ainda que a banda lançará um novo álbum este ano, com produção musical de Paul Ralphes. O cantor também anunciou que farão show em Salvador no dia 16 de maio.

"A gente começou a fazer um álbum no final de 2019 e começo de 2020. Estamos a caminho, a gente estava trabalhando em BH, veio a pandemia e parou tudo. Passaram dois anos, a hora que a gente olhou para o material e falou assim, 'cara, vamos jogar no chão e começar tudo de novo'. O astral é outro, é de virada é a final de celebração de 25 anos da banda", concluiu.