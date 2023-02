"Sensação única", diz Rafa Kalimann sobre o Carnaval de Salvador

A influenciadora digital e ex-BBB, Rafa Kalimann, esteve na noite deste domingo, 19, no Circuito Dodô do Carnaval de Salvador e revelou toda a sua emoção de estar na Bahia mais uma vez, sobretudo para aproveitar a folia soteropolitana, que volta a acontecer após duas edições canceladas por conta da pandemia.

"É uma energia muito grande. Fico muito emocionada com as músicas, com a animação das pessoas, é uma sensação única", apontou ela destacando que não vivenciou muitos carnavais em sua vida. "Esta é a terceira vez apenas e está sendo muito marcante", falou Rafa, no Camarote Brahma.

A artista falou ainda da conexão que tem com a Bahia. "Amo Minas, amo Goiás, amo São Paulo, amo o Rio de Janeiro, mas a Bahia é um amor que marca mais", explica a ex-BBB.