Sindicato de petroleiros protesta contra ações da Petrobras

Presente na concentração da ‘Mudança do Garcia’ nesta segunda-feira, 20, no Circuito Osmar (Campo Grande), Jairo Batista, coordenador geral do Sindicato dos Petroleiros da Bahia, falou sobre a briga dos servidores da Petrobras para barrar o processo de privatização da estatal.

“Hoje estamos em fase de debate, contra a entrega do Polo Bahia Terra, que pega mais de 10 cidades aqui no estado da Bahia, que tem uma grande capacidade de gerar emprego e que nós somos contrários. Então essa é uma das reivindicações, além do plano de saúde que está a todo momento ameaçado de ser retirado”, explicou ele ao Portal A TARDE.

Jairo também celebrou o espaço de protesto encontrado na Mudança. “A Mudança do Garcia é um ato político e cultural, um espaço de diversão e também de reivindicação. Nós da categoria petroleira, que compõem a classe trabalhadora, estamos aqui para pedir, primeiramente, que a democracia seja cada vez mais consolidada, para além disso precisamos de mais emprego e mais direitos”, afirmou.