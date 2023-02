Sorin: "o povo estava necessitando de um carnaval com muita alegria"

O ex-jogador do Cruzeiro e da seleção argentina, Juan Pablo Sorín, também esteve no camarote Expresso 2222.

Ainda em êxtase pela conquista do tricampeonato de Messi e cia. na Copa do Mundo do Catar, Sorín destacou a importância da retomada da festa que ele conheceu há 23 anos, viajando com o time mineiro

"Fizemos tudo errado, entramos na pipoca de havaianas, foi muito engraçado, muito legal também, curtimos muito e acho que o carnaval de Salvador tem uma coisa muito popular", diz Sorín, que celebra o retorno da folia após dois anos de pandemia, sem deixar de abordar a questão política.

"Depois de tudo que aconteceu, toda mudança que o Brasil estava precisando também, eu acho que o povo estava necessitando de um carnaval com muita alegria como esse agora", avalia.

"Acho que o Brasil estava num caminho muito escuro, com tudo que tem a ver com humanidade, com ecologia, com diversidade, com direitos, com cultura. Então acho que a esperança tá aqui né, a esperança tá na mudança".