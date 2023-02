Trio de Lincoln é cancelado no Campo Grande nesta segunda

O trio sem cordas comandado pelo cantor Lincoln que desfilaria nesta segunda-feira, 20, no Campo Grande, foi cancelado.

O ônibus da banda “Duas Medidas” quebrou por volta das 12h desta segunda, próximo a Feira de Santana, comprometendo a logística de chegada no Campo Grande. O artista realizou, na noite do domingo, 19, shows em Porto Seguro e Belmonte, nda Bahia.

“A produção realizou todos os esforços possíveis para fazer o desfile acontecer, mas ficou inviável. Lamentamos profundamente o ocorrido e agradecemos a compreensão de todos”, informou a assessoria

Mas ainda nesta segunda, o artista se apresenta no bairro da Boca do Rio, em Salvador, a partir das 18h, e em seguida, na cidade de Barreiras. Nesta terça-feira, 21, Lincoln comanda o trio sem cordas no Campo Grande com a “Pipoca do Lincoln” na Barra e finaliza a maratona no Camarote Villa.