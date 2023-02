Vencedora do BBB 20, Thelminha fala de relação com a Bahia

A vencedora do BBB 20, Thelma, em conversa com jornalistas na noite desta terça-feira, 21, falou da forte ligação que tem com a Bahia, mesmo nascendo paulista, e da intimidade que tem com o Carnaval de Salvador.

"Essa é a quarta ou quinta vez que passo o Carnaval aqui. Vinha aqui desde muito antes do BBB. A primeira vez que vim, fiquei no Pelourinho, sem saber que ficava longe do circuito Barra-Ondina. Das outras vezes, aprendi e me hospedei no Rio Vermelho", lembrou.

A médica comemorou ainda questões sérias, envolvendo raça e gênero, que passaram a ser discutidas no Big Brother Brasil, desde que ela participou do reality.

"O BBB representa um pedacinho da nossa sociedade, então, ver isso sendo discutido e eu ser lembrada por ser uma das que começou a tratar desses assuntos lá, pra mim, é muito importante", apontou.