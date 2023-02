“Vim tocar fogo”, diz Tony Sales na saída do Parangolé

Neste sábado de folia carnavalesca, o cantor Tony Sales, da banda Parangolé, disse que foi para o circuito Dodô (Barra-Ondina) “tocar fogo” junto com os foliões. O artista vestiu uma roupa caracterizada com várias chamas para entrar no clima.

“Eu vim tocar fogo, do começo até o final. Hoje vai ser incrível demais, estou ansioso, é um sabadão, a gente está fazendo cedo, geralmente começamos mais tarde, então é uma experiência completamente inédita. Estou curtindo muito o Carnaval de Salvador”, disse o cantor.

O trio de Parangolé saiu do Farol da Barra por volta das 16h30, já com um público cheio e animado puxando um coro junto com Tonny. Em cima do veículo, algumas pessoas usavam tiaras escrito “Bombeira”, caracterizando o objetivo do cantor.

Tony contou ainda que está previsto o lançamento de um novo DVD após o Carnaval.

“Esperamos dois anos para viver esse momento que é o Carnaval. Então a gente está muito vivendo isso agora, se concentrando completamente. Mas é lógico que, quando terminar o Carnaval, a gente já vem com projetos novos. Tem DVD esse ano, que a gente vai gravar, que não fizemos em 2022”, comentou.